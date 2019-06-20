20.06.2019 14:30
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FETÖ'den savcıya teslim olan kadının ByLock kaydı ortaya çıktı

FETÖ

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınıp yapılan araştırmada ByLock kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınıp yapılan araştırmada ByLock kaydının bulunduğu ortaya çıktı. SamsunCumhuriyet Başsavcılığıtarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait dershanede memur olarak çalıştığı öğrenilen N.Ö. adlı kadın bu sabah Samsun Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten terör savcısına teslim oldu. N.Ö.Samsun Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. N.Ö. adlı kadının yapılan araştırmada Bylock kaydının bulunduğu, örgüte müzahir Beyaz Lale Kadınlar Derneği üyesi olduğu veBank Asya'da katılım hesabının bulunduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan N.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Samsun,Güncel

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