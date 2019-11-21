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FETÖ'den teslim olan kadına elektronik kelepçe

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan ve teslim olan kadın, mahkemece elektronik kelepçe takılmak süreyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:08FETÖ'den teslim olan kadına elektronik kelepçe
'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan ve teslim olan kadın, mahkemece elektronik kelepçe takılmak süreyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen S.B. adlı kadın teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan S.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.B., ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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