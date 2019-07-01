01.07.2019 17:10
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FETÖ'den teslim olan şahsa adli kontrol

FETÖ

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun 'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan S.Y., İstanbul'a giderek polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan S.Y., Samsun'a getirildi. Felsefe bölümü mezunu olan S.Y.'nin ByLock kaydının bulunduğu, örgütün üniversitelere yerleştirmesinden ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğu ve ev 'abiliği' yapıp sohbet verdiği ileri sürüldü.

Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
İstanbul , Samsun , 3. Sayfa

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