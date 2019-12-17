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FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı

FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un nöbetçi mahkemede verdiği ifade gün yüzüne çıktı. FETÖ'nün mahrem imamı olduğu kişilerle konuştuğu iddialarına Oğuz, "Başkanlık yapmadan önce mali müşavirdim. İşim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum" dedi.

17.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:07

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Oğuz'a, öncelikle yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.

Örgütün mahrem imamlarıyla telefon bağlantısı kurduğu iddiası sorulan Oğuz, belediye başkanlığından önce mali müşavir olarak görev yaptığını ve bundan dolayı da telefonunda 9 bin kişinin kayıtlı olduğunu belirtti. Oğuz, "Mahrem imam olduğu belirtilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum" dedi.

YURT DIŞI GEZİLERİ SORULDU

CHP'li başkana yurt dışı gezileri de soruldu. Örgütün en çok okulunun bulunduğu Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Bölgesi'ne yaptığı geziyle ilgili soruya Oğuz'un, "Uluslararası İş Birliği Forumu'na katılmak için ziyareti gerçekleştirdim ve herhangi bir örgüte ait okula ziyarette bulunmadım" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

BABASI, KILIÇDAROĞLU'NU ARAYARAK "OĞLUM FETÖ'CÜDÜR" DEDİ Mİ?

Başkan Oğuz'un babasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Oğlum FETÖ'cüdür. Aday gösterirseniz sıkıntı yaşarsınız" dediği iddiaları üzerine babasıyla görüşüp görüşmediği soruldu. Oğuz, 1991 yılında ailevi bir meseleyle aralarına küslük girdiğini fakat ilerleyen süreçte barıştıklarını söyledi. Ayrıca Oğuz şuanda herhangi bir görüşmeme durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi.

OĞUZ'UN AVUKATI: BİZE GÖRE SUÇ UNSURU OLUŞMAMIŞTIR

Öte yandan Oğuz'un avukatlığını yapan Umut Köroğlu, "Bize göre herhangi bir suç unsuru oluşmamıştır" diyerek karara itiraz edeceklerini duyurdu.

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