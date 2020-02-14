Haberler » Güncel » FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında - Haber

FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.

14.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:42FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı. 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı. Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi. Sanık İbrahim Burak Oğuz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "İsmi geçen kişi ve şirketleri sorgu sırasında öğrendim" dedi. Duruşma devam ediyor.



Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 12:49:20