Fetö'den Tutuklu Eski Rektör Pakdemirli Hakim Karşısına Çıktı

Manisa
'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski Celal Bayar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli
hakim karşısına çıkarken, dava dün akşam saatlerinde dosyaya eklenen dijital materyallerin incelenmesi amacıyla 25 Aralık
Salı gününe ertelendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklu yargılanan eski Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, hakim karşısına çıktı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Pakdemirli'nin avukatı dava dosyasına dün eklenen dijital materyallerin incelenmesi amacıyla ek süre talep etti.
Öte yandan Pakdemirli'nin avukatı müvekkilinin kasten tutuklu tutulduğunu savunarak kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir takım belge ve delillerin dava dosyasında yer almadığını iddia etti. Tutuklu sanık Pakdemirli, dijital materyallerin incelenmesi için eşiyle görüşme talep etti.
Pakdemirli, "Eşimle görüşme ve telefon cezası aldığım için eşimle görüşemiyorum. Eşimle görüşüp bir bilgi işlem uzmanıyla birlikte bilgisayarımda inceleme yapmasını istemem gerekiyor. Tahliyemi talep ediyorum. Ortada örgüt yöneticiliği suçu yok. Ben bir bilim adamıyım. Bilimsel makaleler yazmak istiyorum. Dosyamı inceledim. Tutukluluğu gerektirecek hiçbir delil yok. Bu bir eziyettir" dedi.
Pakdemirli'nin savunmasının ardından avukatı tarafından Pakdemirli'nin tahliyesi ya da tutuksuz yargılanması talep edildi. Mahkeme heyeti Pakdemirli'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyaya yeni eklenen dijital materyallerin Pakdemirli ve avukatları tarafından incelenmesi için davayı 25 Aralık Salı günü saat 11.15'e erteledi. - MANİSA
Manisa