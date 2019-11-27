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FETÖ'den yargılanan eski albaya hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü ve ardışık arama soruşturması kapsamında hakkında dava açılan emekli denizci albay Şener Gökdemir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:00FETÖ'den yargılanan eski albaya hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü ve ardışık arama soruşturması kapsamında hakkında dava açılan emekli denizci albay Şener Gökdemir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Gökdemir ile avukatı katıldı.
Mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve ardışık arama kaydı tespit edilen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Gökdemir, üzerine atılı suçları işlemediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gökdemir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Güncel

Kaynak: AA

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