Fetö'den Yargılanan Eski Uzman Jandarmaya 3 Yıl Hapis Cezası

13 Kasım 2018 Salı 15:39



13 Kasım 2018 Salı 15:39

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında meslekten ihraç edilen eski uzman jandarmaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski uzman jandarma F.A. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen uzman jandarma F.A. ile avukatı katıldı.F.A. savunmasında, maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle bir dönem örgütün evlerinde kaldığını belirtti.Daha sonra örgütle ilişiğini kestiğini ileri süren F.A, "İddianamede, ankesörlü telefonla bana ardışık arama yapıldığı söyleniyor. Bunun tarihi ortada. Ne zaman yapıldığı görülüyor" dedi.Kod adı kullandığı yönündeki iddiaları reddeden ve suçlamaları kabul etmeyen F.A, "Örgütün toplantılarına katılmadım. Bir dönem ekonomik sıkıntılardan dolayı evlerinde kaldım ama yapının gerçek niyetini anladıktan sonra bağımı kopardım. Yapıyla ilgili bildiklerimi size anlattım. Suçsuzum ve beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.Mahkeme heyeti, sanığı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU