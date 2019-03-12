Fetö'den Yargılanan İş Adamına Etkin Pişmanlık İndirimi

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan iş adamı Mehmet Ali Sarı
'ya, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık gösteren Sarı'nın cezası, 4 yıl 2 aya indirildi. Kocaeli
'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Sarı
, geçen yıl 27 Aralık
'ta yurt dışından gelirken İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Sarı, FETÖ/PDY ile ilgili birçok itirafta bulundu. Mehmet Ali Sarı hakkında dava açıldı.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Mehmet Ali Sarı savunma yaptı. Sarı, 17- 25 Aralık olaylarından 10 gün sonra Kocaeli imamı Mehmet Akif Saka'yı iş yerine davet ettiğini, devlete kafa tutmaları nedeniyle tartıştığını ve iş yerinden kovduğunu belirterek, bu örgütün felakete dönüşeceğini o dönemlerde bilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Terörle yargılanmaktan utandığını belirten Mehmet Ali Sarı, FETÖ/PDY ile terör örgütü olduğu anlaşıldığından itibaren bir ilgisinin olmadığını, suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, 7 yıl 6 ay hapse çarptırdığı Mehmet Ali Sarı'nın etkin pişmanlık göstermesi ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezasını 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, Mehmet Ali Sarı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Kocaeli
Kocaeli, Mehmet Ali Sarı, Güncel
Kaynak: DHA