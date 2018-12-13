Fetö'den Yargılanan Kadın Öğretmene 6 Yıl 3 Ay Hapis

13 Aralık 2018 Perşembe 12:25



13 Aralık 2018 Perşembe 12:25

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz olarak yargılanan kadın öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen Sultan Y.K.'nin yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Sultan Y.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, toplanan deliler doğrultusunda Sultan Y.K.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN