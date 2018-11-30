Fetö'den Yargılanan Katiplerin Cezası Belli Oldu

Bursa
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 94 katipten 24'ü hakkında 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bursa Adliyesinde çalışan eski katiplerin de aralarında yer aldığı 4 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.
Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddedip beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklu sanıklar S.K. ve M.K.'ya 7 yıl 6'şar ay, H.İ.G. ve T.Ö.'ye 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, H.İ.G. ve T.Ö.'nün tahliyesine karar verdi.
Ayrıca tutuksuz bir sanık 7 yıl 6 ay, 5 sanık 6 yıl 10 ay 15 gün, 7 sanık 6 yıl 3 ay, 2 sanık 4 yıl 2 ay, 5 sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan sanıklardan biri hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 41 sanığın dosyasını tefrik eden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan 29'unun ise beraatine hükmetti. - BURSA
Bursa