Fetö'den Yargılanan Öğretmenlerin Duruşmasında Sona Gelindi

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma iddiasından suçlanan 7 tutuksuz öğretmenin yargılanmasında sona gelindi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, çalıştıkları kurumlarda açığa alınan ve ihraç olan 7 öğretmen ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan E.F., şehit kardeşi olduğunu ifade ederek, "Ben bir şehit ağabeyiyim. Bu ülke için şehit düşmüş birinin ağabeyinin bu vatana ihanet etmesi mümkün değil" dedi.
Geri kalan diğer sanıklar da haklarında yapılan suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.
Öte yandan mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere duruşmayı 10 Ocak tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR
11 Aralık 2018 Salı 15:26