16 Kasım 2018, 13:52

Fetö'den Yerel Mahkemede 8 Yıl Ceza Alan İşadamı Bölge Adliye Mahkemesi'nde Beraat Etti

Fetö

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında örgüte ait Bank Asya’ya ABD’de bir okula bağış olarak 2013 yılında 242 bin 950 Amerikan Doları yatırdığı iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası alarak tutuklanan iki ay sonra Bölge Adliye Mahkemesi’nce tahliye edilen Elmacıoğlu Şirketler...

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında örgüte ait Bank Asya'ya ABD'de bir okula bağış olarak 2013 yılında 242 bin 950 Amerikan Doları yatırdığı iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası alarak tutuklanan iki ay sonra Bölge Adliye Mahkemesi'nce tahliye edilen Elmacıoğlu Şirketler grubu ortaklarından Nuh Elmacıoğlu, beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Nisan'da görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Nuh Elmacıoğlu (53) 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan oy çokluğuyla 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar vermişti. Elmacıoğlu duruşma salonunda bulunan Adliye polisi tarafından kelepçe takılarak cezaevine götürülmüştü.

Elmacıoğlu'nun avukatları arasında ünlü akademisyen Prof. Dr. Ersan Şen yerel mahkemenin bu kararını Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı değerlendirdi ve sanık Nuh Elmacıoğlu'nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Ankara 19. Bölge Adliye Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Elmacıoğlu hakkında mahkemenin beraat kararı verdiği ve gerekçeli kararını açıkladığı öğrenildi. - KAYSERİ Bank Asya,Kayseri
16 Kasım 2018 Cuma 13:52



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