28.06.2019 13:34
Haberler » 3. Sayfa » Haber

FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski emniyet personeli sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski emniyet personeli sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya,SEGBİS yönetimi ile tutuklu olduğu cezaevinden katılan sanık A.K., son savunmasını yaptı.

Sanık A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Bylock kullanmadığını programının telefonundaki internetini WİFİ yoluyla paylaştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık A.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay  hapis cezasına hükmetti. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:13 Manavgat emniyetinden nefesleri kesen uyuşturucu operasyonu
15:11 Manavgat'ta zincirleme kaza: 1 yaralı
15:09 Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
14:56 Denizde akıntıya kapıldılar...Can pazarı kamerada
14:55 Yolda karşılaştığı husumetlisini vurdu
14:52 Süs tavuğundan inşaat malzemesine çalmadık şey bırakmayan hırsız yakalandı
14:48 Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı 'helal kazanç' ile kandırmışlar