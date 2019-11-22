FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 15 yıl hapis istemi

Erzurum'da akrabası olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'de görüştüğü, nüfuzunu kullandığı ve örgütte yönetici pozisyonunda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen Muammer Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Muammer Gülen ile avukatı Harun Işık katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Gülen'in FETÖ/PDY içinde uzun yıllar faaliyet gösterdiğini, örgüte üye kazandırılması konusunda faaliyetlerinin olduğunu ve Bank Asya'da birden fazla hesap açtırarak para yatırdığını kaydetti.

Gülen'in örgütün mahrem toplantı yerlerinden Azizi Kolejindeki "sekizgen" isimli toplantılara katılarak konuşma yaptığını ve örgüt elebaşı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan savcı, Gülen hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılmışsa da eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" kapsamında değerlendirilebileceğini ve bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Gülen ile avukatı Işık, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gülen'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, savunma için ek süre vermek amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütte yönetici olan Muammer Gülen'in uzun yıllar boyunca örgüte her türlü desteği sağladığı, mesleğini FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanarak örgüte üye kazandırdığı belirtiyor.

Sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olması nedeniyle nüfuzunu kullanarak örgüt içinde birçok faaliyet yürüttüğü, maddi destek sağlanması amacıyla FETÖ'ye ait kurumlarda toplantı yaparak esnaf ve benzeri meslek gruplarını örgütlediği aktarılan iddianamede, Gülen'in örgütün Erzurum'daki toplantı yerlerinden biri olan Aziziye Koleji'nde "sekizgen" isimli toplantılara başkanlık yaptığı ve 17/25 Aralık sürecinden sonra devletin müdahalelerine karşı örgüt üyelerini bir arada tutarak FETÖ'ye bağlılıklarını devam ettirdiği kaydediliyor.

İddianamede, Muammer Gülen'in de bu tarz eylemlere öncülük ettiğinin anlaşıldığı, örgüt talimatı doğrultusunda bankaya para yatırarak destek olduğu ve ABD'ye giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat iletişim kurabilecek pozisyonda bulunduğu anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA