FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim

İzmir 'de polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalanan, FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamları'nın sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, övücü sözlerle bahsettiği örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmekci, Gülen'le görüşmediğini ileri sürdü.

ÖRGÜT ELEBAŞINA METHİYELER DİZMİŞTİ, KABUL ETMEDİ

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullanan Bekmezci'nin, ilk ifadesinde bunları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

22 kez gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne 'iş' için gittiğini iddia eden Bekmezci, örgüt elebaşı Gülen'i, İzmir'de vaizlik yaptığı dönemden tanıdığını, vaazlarına katıldığını, ancak örgüt bağlantısının bulunmadığı söylediği belirtildi.

SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR ETTİ

Örgütün üst düzey yöneticilerin olan Bekmezci için Gülen'in geçmiş yıllarda söylediği, "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur" ifadeleri emniyet raporlarında yer aldı. Örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmekci'nin bunları da inkar ettiği kaydedildi.

22 KEZ ABD'YE GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ'nün sözde yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı.

Örgüte üye olmak suçundan geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan Sinop eski Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. FETÖ şüphelisinin yaklaşık 3 ay önce de kalça ameliyatı olduğu belirtildi.