Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı

İzmir 'de polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalanan, FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamları'nın sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, övücü sözlerle bahsettiği örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Yusuf Bekmekci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT ELEBAŞINA METHİYELER DİZMİŞTİ, KABUL ETMEDİ

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullanan Bekmezci'nin, ilk ifadesinde bunları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, Fetullah Gülen'in yakın arkadaşlarından olup, örgüt içerisinde 'Kadim Abi -İrşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il -bölge- ülke imamlarının dahi üzerinde sözde manevi bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre TCK'nın 314/1 maddesi anlamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.

22 KEZ ABD'YE GİTTİ

22 kez gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne 'iş' için gittiğini iddia eden Bekmezci, örgüt elebaşı Gülen'i, İzmir'de vaizlik yaptığı dönemden tanıdığını, vaazlarına katıldığını, ancak örgüt bağlantısının bulunmadığı söylediği belirtildi.

SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR ETTİ

Örgütün üst düzey yöneticilerin olan Bekmezci için Gülen'in geçmiş yıllarda söylediği, "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur" ifadeleri emniyet raporlarında yer aldı. Örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmekci'nin bunları da inkar ettiği kaydedildi.

"BEKMEZCİ'Yİ ÜZEN BENİ ÜZMÜŞ KADAR OLUR"

Örgüt yapılanmasında il, bölge ve hatta ülke imamlarının dahi üstünde manevi bir konumda bulunduğu ifade edilen Yusuf Bekmezci'nin, örgüt içerisinde 'Kadim Abi', 'İrşatçı' gibi sıfatlarla tanındığı, örgüt lideri Fethullah Gülen'in en yakınlarından olup onunla birebir görüşebilen, örgüt elebaşı Gülen tarafından "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklinde sözlerle anılan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen, örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen, saygı duyulan kişilerden olduğu ifade edildi.

41 BİN ABD DOLARI VE 66 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yine hakkındaki 17 Mart 2018 tarihli yakalama emrine istinaden aranan ve örgüt içerisinde bir dönem sözde Karşıyaka eyalet imamlığı yapan Akif Sarı da Bekmezci ile aynı evde yakalandı. Bekmezci ve Sarı'nın saklandıkları evde 41 bin 466 Amerikan Doları ve 66 bin 625 TL para da ele geçirildi.