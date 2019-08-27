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FETÖ elebaşının şoförü örgütün hücre evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershanelerinin genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları adreste yakalandı.

27.08.2019 12:28 FETÖ elebaşının şoförü örgütün hücre evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershanelerinin genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları adreste yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos'ta Üsküdar'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu süreçte şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan ayrıca örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet Demircan ile eşi Fatma Nuray Demircan gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla serbest kaldı.

Türkiye, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

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