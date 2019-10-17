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FETÖ firarisi 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

17.10.2019 16:17FETÖ firarisi 7 kişi gözaltına alındı
Denizli'de Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ terör örgütü üyesi firarisi şahısların saklandığı gaybubet (hücre) evlerine yönelik olarak yapılan operasyonlarda biri Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 firari şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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