09.07.2019 17:02
Haberler» Güncel» Haber

FETÖ firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı

FETÖ firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, örgütün Çankırı yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. ile kentteki kadınlardan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Ş.Y'nin, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde olduğu belirlendi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli çift yakalandı.
Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler, bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: AA
Çankırı, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:24   "Okullar Hayat Olsun Projesi"
18:24   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
18:23   Geleceğin mühendisleri Avrupa standartlarında öğrenim görüyor
18:23   Antalya'da yol kenarında bir kadının ölü bulunması
18:22   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış...
18:22   İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
18:22   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı