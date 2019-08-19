Haberler» Güncel» Haber

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü "gaybubet evi"nde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnalkaç tutuklandı.

19.08.2019 13:08 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnalkaç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan İnalkaç'ın, örgütün Keçiören'deki gaybubet evinde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan İnalkaç'ın üzerinde kimlik bulunamadı.
Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıgˆı tespit edilen İnalkaç'ın, ABD'nin de aralarında oldugˆu yaklas¸ık 40 ülkede yurt dıs¸ı görevinde bulundugˆu belirlendi.
FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan "Uluslararası Güvenlik Politikaları Aras¸tırma ve Dostluk Dernegˆi"nde yönetim kurulu bas¸kanlıgˆı yapan İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlügˆünün egˆitim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, dıs¸ ilis¸kiler, strateji ve teftiş kurulu daire başkanlıkları ile Bingöl ve Ankara Emniyet Müdürlügˆünde görev aldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10   Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları Han Şeyhun'u harabeye çevirdi
14:10   İsrail ordusu, Filistinlilerin 4 oto servisini yıktı
14:10   Çorum'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
14:08   İRAN UYRUKLU "TIRNAKÇILAR"IN DOLANDIRMA ANLARI KAMERADA
14:08   İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme yapılması
14:08   ANKARA-TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK KIRAN OPERASYONU GÖRÜNTÜLERİ
14:06   İçişleri Bakanlığı: PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu başladı