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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Muhteşem A., sahte kimlikle yakalandı.

05.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:49FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Muhteşem A., sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin sahte kimlik kullandığını tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada söz konusu kişinin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Muhteşem A. olduğu belirlendi. 2016 yılından bu yana firari olarak aranan Muhteşem A.'nın sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Muhteşem A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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