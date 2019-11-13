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FETÖ firarisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski yarbay Hakan T., polis ekiplerince saklandığı hücre evinde yakalandı.

13.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:02FETÖ firarisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski yarbay Hakan T., polis ekiplerince saklandığı hücre evinde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı olan eski yarbay Hakan T.'nin kent merkezinde hücre evinde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski yarbayı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelisi Hakan T. işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. FETÖ şüphelisinin Muğla'ya gönderileceği belirtildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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