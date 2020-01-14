FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor

FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ve Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Hakan Şükür, Uber şoförü oldu.

KİTAP SATICILIĞI DA YAPIYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafede işlerinin kötü gittiği ve burayı kapattıktan sonra Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığı belirtildi.

FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORDU

Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür, California eyaletinde 2018 yılında AA tarafından görüntülenmişti. O dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, Şükür'ün aylık 6 bin 850 dolar kira ile söz konusu evde oturduğu açık kaynaklardan tespit edilmişti.

3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti. Şükür'ün, AA tarafından görüntülendikten sonra California'nın başka bir bölgesine taşınmıştı.