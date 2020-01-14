Haberler » Spor » FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor - Spor

FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan FETÖ firarisi eski milli futbolcu Hakan Şükür, Amerika Birleşik Devletleri'nde Uber şoförü oldu.

14.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:58

FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ve Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Hakan Şükür, şoförü oldu.

KİTAP SATICILIĞI DA YAPIYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafede işlerinin kötü gittiği ve burayı kapattıktan sonra Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığı belirtildi.

FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORDU

Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür, California eyaletinde 2018 yılında AA tarafından görüntülenmişti. O dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, Şükür'ün aylık 6 bin 850 dolar kira ile söz konusu evde oturduğu açık kaynaklardan tespit edilmişti.

3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti. Şükür'ün, AA tarafından görüntülendikten sonra California'nın başka bir bölgesine taşınmıştı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Uber, Spor


Spor

Son Dakika Haberleri

11:16  Futbolda Ege Kupası, 8 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak - Spor
11:09  Göztepeli Titi: "İkinci yarı bizim için çok önemli ve güzel olacak" - Spor
11:08  İsviçre'nin lideri Young Boys, Belek'te kamp yapıyor - Spor
11:04  Sivassporlu Fernando: "İdolum Alex" - Spor
11:03  Filenin sultanları galibiyete doymuyor - Spor
09:43  FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor - Spor
09:34  Fenerbahçe, Papiss Cisse için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç'i önerecek - Spor
09:19  Göztepe, Adebayor ile prensipte anlaştı - Spor
09:00  Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti - Spor
08:34  Galatasaray'da Nagatomo ve Mariano ile yollar ayrılıyor - Spor
14.01.2020 11:24:46