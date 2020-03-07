FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün penaltı sözleri Beşiktaşlıların tepkisini çekti

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş , MKE Ankaragücü 'nü 2-1 mağlup etti. Ligde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını da 43'e çıkardı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral buldu. Maçın ilk yarısında bir pozisyonda Sedat, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Alman kaleciyi geçen Sedat kendini bir anda yerde buldu. Pozisyona çok yakın olan hakem Arda Kardeşler, aldatmaya yönelik hareket nedeniyle Sedat'a sarı kart gösterdi. Bu pozisyon maçın en çok konuşulan pozisyonu oldu.

SEDAT HAKEME SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sedat Ağçay maç sonunda yaptığı açıklamada "Böyle maç yönetilmez. Karius bile diyor ki, 'Sana neden sarı kart verdi? Penaltıyla ilgili bir şey diyemem ama sana nasıl sarı kart verdi' diyor. Vallahi çok sinirliyim. Kusura bakmayın konuşursam ceza alırım diye korkuyorum" dedi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ve beIN Sports yorumcusu Deniz Çoban da pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.

"ANKARAGÜCÜ'NÜN NET PENALTISI GÜME GİTMİŞ"

ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür de pozisyonun görüntülerini paylaşıp "Biliyorum ki bu haksızlık çıkarına olunca ama ile başlayan ve bize de neler oldu diyerek işin içinden çıkanlar olacak. Ankaragücü'nün Net penaltısı güme gitmiş." yorumunda bulundu.

BEŞİKTAŞLILARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Bu yorum sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Hakan Şükür'e çok sert tepki gösterdi. FETÖ'cü Hakan Şükür'ün bu paylaşımına binlerce yorum geldi.