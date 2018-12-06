Fetö Firarisi Huzur Uygulamasında Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:01



06 Aralık 2018 Perşembe 11:01

Diyarbakır'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan zanlı yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.Yol kontrol noktalarında karadan yapılan denetimlerin yanı sıra havadan drone ile trafikteki kural ihlalleri belirlendi.Uygulamada, 4 bin 401 araç ile 7 bin 53 kişi sorgulanırken, yoklama kaçağı olan 38 kişi ile trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hakkında işlem yapıldı.Ekipler uygulama sırasında FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan eski teğmeni gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.