Fetö Firarisi İş İnsanının İtirafçı Damadına 1 Yıl 10 Ay Hapis

29 Kasım 2018 Perşembe 14:35



29 Kasım 2018 Perşembe 14:35

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan iş insanı İlhan M.'nin, FETÖ sanığı damadı Avni A. (40), itirafçı oldu. Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Avni A., 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası ertelendi.4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık mali müşavir Avni A. ile avukatı hazır bulundu. FETÖ firarisi iş insanı İlhan M.'nin damadı olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Avni A. "Bank Asya'da hesabım yoktu. Kayınpederim olan İlhan M., benim adıma hesap açtırıp, yatırmış. Benim bilgim onun emri vakisi ile oldu. Bir akşam İlhan M. evimize gelerek, 'sizin adınıza hesap açtırıp, para yatırdım' dedi. Biz de ortalık karışıkken neden böyle bir şey yaptığını söyleyince, 'Çocuklar böyle olması gerekiyor' diyerek bizi susturdu" diye konuştu.Kayınpederinin birkaç gün sonra tekrar gelip evraka imza attırdığını öne süren Avni A., şimdi onun Amerika'da yaşadığını belirterek, "Kayınpederim, Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas bölgesinde yaşıyor. 15 Temmuz 2016'da ailece ABD'de İlhan M.'nin yanındaydık. 18 Temmuz 2016'da THY ile Türkiye'ye dönüş biletimiz vardı. İlhan M. bana Türkiye'ye dönmememizi, çocuklarla ve ailemle ABD'de kalmamı söyledi. Türkiye'ye dönmezsek yanlış anlaşılacağımızı söyleyip talebini reddettim. Önce ben döndüm, eşim ve çocuklarım da eğitimleri biter bitmez döndüler. Ben 23 Temmuz 2016'da emniyete giderek tüm bildiklerimi anlattım. 9'u imam 2'si işadamı 11 kişinin ismini verdim. Eşimi de Ağustos 2016'da Kayseri'ye gelir gelmez, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek firari İlhan M.'nin kızı K.A. olduğunu söyleyip, işlem yapılıp yapılmayacağını sordum. Yetkililer de herhangi bir işlemin yapılmayacağını söyleyerek bizimle ilgilendiler. Söz konusu terör örgütüne cemaat olarak bilindiği dönemde Allah rızası için yer aldım. Gerçek yüzleri ortaya çıkar çıkmaz irtibatımı sonlandırdım. Örgütte yer alan tanıdığım şahısları teşhis ettim. 2014'te tamamen ilişkimi kestim" dedi.3 tanığın dinlendiği davada duruşma savcısı, sanığın örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını, savunmalarında örgütün deşifresi için isimler verdiği için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Avni A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında, etkin pişmanlık hükümleri ve iyi hal indirimi olmak üzere cezadan indirim yapılmasına karar vererek, cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme, cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, cezayı erteledi. - Kayseri