15.06.2019 12:46
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FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

FETÖ firarisi Kahramanmaraş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve çeşitli mahkemelerce terör örgütü üyeliği suçundan aranma kaydı bulunan A.G. (47) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, A.G'yi Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

A.G işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa

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