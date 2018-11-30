Fetö Firarisi Karı-koca Tutuklandı

Uşak
'ta FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan karı-koca, yapılan operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve firari olan H.A. (31) ve F.A. (31), isimli karı koca çift, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sanıkların 'ByLock' kullanıcısı oldukları öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Uşak