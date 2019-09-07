Haberler» Güncel» Haber

FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Balıkesir'de yakalandı.

07.09.2019 10:18 FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Balıkesir'de yakalandı.

Bandırma Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Y.Ö'nün, Bandırma'nın İhsaniye Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında bulunduğunu belirledi.

Polis, Y.Ö'yü saklandığı gaybubet evini tespit edebilmek için bir süre takip etti.

Ekipler, şüphelinin tedirgin hareket etmesi üzerine düzenlenen operasyonla Y.Ö'yü yakaladı.

Şüpheli, kendisinden kimliğini isteyen ekiplere Mikail V. adına düzenlenmiş sahte kimliği verdi.

Konuyla ilgili yapılan kimlik tespitinde şüphelinin aranan firari savcı Y.Ö. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan Y.Ö'nün işlemleri sürüyor.


Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12   Muhtarlarla istişare toplantısı
11:11   Teknoparktan 50 ülkeye yerli "sirkülasyon pompası" ihracı
11:10   ABD'ye ihracatta dikkat çeken artış
11:10   İHH Çitgöl Temsilciliği açıldı
11:09   Haluk levent, kuşadalıları coşturdu
11:09   Ormanlar terminatör böceklere emanet
11:09   Yatırımcı rehberi (4)