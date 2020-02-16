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FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Ali ABLAY / İSTANBUL DHAEski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

16.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:26FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Altuğ Verdi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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