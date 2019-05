Fetö Hükümlüsü Didim'de Yakalandı

Kaynak: DHA

AYDIN'ın Didim ilçesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.D. adlı kadın, polis operasyonuyla yakalandı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonrası açılan davada, terör örtüne üye olmak suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki karar kesinleşen N.D. adlı kadının Didim'de olduğu öğrenen polis ekipleri, harekete geçti.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün N.D.'nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde yakalanan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.- Aydın Aydın