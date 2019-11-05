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FETÖ hükümlüsü ihraç komiser yardımcısına dolandırıcılıktan ceza

Kayseri'de, FETÖ/PDY hükümlüsü sanık, yargılandığı "dolandırıcılık" davasında, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

05.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:04FETÖ hükümlüsü ihraç komiser yardımcısına dolandırıcılıktan ceza
Kayseri'de, FETÖ/PDY hükümlüsü sanık, yargılandığı "dolandırıcılık" davasında, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ihraç komiser yardımcısı Üzeyir K. ve avukatı katıldı.
Duruşmada Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.
Örgüt tarafından, 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında, önceden sınav sorularının verildiği iddiasıyla "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanan sanık Üzeyir K, savunmasında suçlamaları reddetti.
Üzeyir K, "Uzun yıllar hizmet ettiğim emniyet teşkilatını zarara uğratmadım. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Üzeyir K'ye, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 4 bin lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bıraktı. Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.

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Kaynak: AA

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