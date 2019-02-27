Fetö Hükümlüsü Sahte Kimlikle Yakalandı

Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya
'da hesabı bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.E.İ, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA