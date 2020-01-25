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FETÖ imamı karı koca Konya'da yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü için 5 farklı ülkede 'ülke imamlığı' yaptığı iddia edilen karı koca Konya'da yakalandı.

25.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:54FETÖ imamı karı koca Konya'da yakalandı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü için 5 farklı ülkede 'ülke imamlığı' yaptığı iddia edilen karı koca 'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı ülkede FETÖ'nün ülke imamlığı yaptığı belirlenen Ahmet K. ile eşi Betül K.'nin Konya'da bir evde saklandığı tespit edildi.

Haklarında arama kararı da bulanan karı koca saklandıkları evde gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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