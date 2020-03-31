FETÖ, itirafçı olmaya karar veren mahrem imamı yurt dışına kaçırmak istemiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren şüpheli mahrem imam O.Ç, eşi ByLock'tan tutuklanınca kolluk kuvvetlerine giderek itiraflarda bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mahrem imam O.Ç, örgütün mahrem imam yapılanmasına ilişkin detaylı bilgiler vererek, sorumlu olduğu astsubay ve subaylar ile mahrem imamları tek tek deşifre etti.İtirafçı, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından örgüt içerisinde gizlilik ve tedbirlerin had safhaya çıktığını anlatarak, bu süreçte kendilerinden sorumlu sözde "müdür yardımcısı" Y.E'nin gizli bir haberleşme programı kullanacaklarını söyleyerek android işlemcisi olan bir telefona Wi-Fi bağlantısı ile ByLock'u hem kendi hem de eşinin kullandığı hatta yüklettiğini aktardı.ByLock'ta kripto askerlerle nasıl buluşulacağına ilişkin mesajlar attıklarını belirten itirafçı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in mesajlarını, okumaları gereken örgütle ilgili köşe yazarlarının yazılarını okuduklarını beyan etti.Eşinin, "ByLock" kullanmaktan tutuklanmasının ardından sıkıntı yaşadığını, bu nedenle örgütten ayrılmak için kesin kararını verdiğini kaydeden O.Ç, emniyete giderek itirafçı olmak istediğini anlattı.Örgütten baskı görmüşBu süreçte örgütten çok baskı gördüğünü, itirafçı olmaması için kendisine bazı tekliflerde bulunulduğunu anlatan O.Ç, şu beyanlarda bulundu:"Bu süreçte 'Ogün' kod adlı Ö.K. isimli örgüt mensubu benimle irtibata geçerek evine davet etti. Evine gittiğimde evde mahrem 'müdür yardımcısı' Kamil kod adlı H.Ç. ve 'müdür' olan 'Ufuk' kod adlı M.G'yi gördüm. Kendileri bana bu durumun bir imtihan olduğunu, zamanla geçeğini söyleyerek rüya safsataları ile beni teselli ve ikna etmeye çalıştılar. Kendilerine her şeyin farkına vardığımı, yapılan darbeyi kesinlikle tasvip etmediğimi ve karşısında olduğumu, dini duygularımın istismar edildiğini ancak bundan sonra kesinlikle bunlara izin vermeyeceğimi, kendileri ile görüşmek istemediğimi belirterek evden ayrıldım. O dönemde medyadan etkin pişmanlık hükümlerinden haberdar olduğumdan durumu araştırarak emniyete gittim. Burada FETÖ ile ilişki ve irtibatımı, yaşadıklarımı ve tanıdığım şahısları tüm samimiyetimle anlattım. Bu arada 'Ogün' kod adlı Ö.K, benimle irtibata geçerek yurt dışına gitmek istemem durumunda, beni yurt dışına kaçırabileceklerini, para yardımı yapabileceklerini söyledi ancak ben bir daha beni aramamasını söyleyerek telefonu yüzüne kapattım."O.Ç, ByLock programını kendisinin kullandığını, eşinin bir ilgisinin olmadığını iddia etti.ByLock içerikleri tespit edildikten sonra şüphelinin eşinin cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA