Fetö İtirafçısından 'Devir ve Badi' İtirafları

27 Kasım 2018 Salı 12:42



27 Kasım 2018 Salı 12:42

FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün gizlilik ve devamlılık için uyguladığı "devir ve badi sistemi" hakkında detaylara yer verildi.FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında astsubay rütbesiyle görev yaparken meslekten ihraç edilen R.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede örgütün devamlılık ve gizlilik için uyguladığı sistemin detayları anlatıldı. Tutuksuz sanık R.K, ifadesinde, FETÖ üyeleri tarafından askeri liselere girmesi için özel olarak hazırlandığını, ancak İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunu kazandığını belirtti.FETÖ ile lise yıllarından tanıştığını ve son sınıfa geldiği zaman örgütün sözde imamı Ş.A'nın kendisini askeri lise imtihanlarına hazırladığını kaydeden R.K, sözde imamların şehir değiştirdiği takdirde sorumluluğu başka imamlara bizzat devrettiğini belirtti.Ş.A'nın, askeri okula gittikten yaklaşık 2 ay sonra kendisini ankesörlü bir telefondan aradığını belirten R.K, "İlker İzmir'de olduğunu ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de şahsı eskiden tanıdığım için söylediği çay bahçesine gittim. İlker bana 'Seninle bundan sonra Süleyman abin ilgilenecek, hafta sonları seni arayacak ve sohbete çağıracak, bundan sonra ben gelmeyeceğim.' dedi. İlker bana baskı yapmasın diye kabul ettim ve oradan ayrıldım" ifadelerini kullandı.R.K, askeri okuldan arkadaşı olan astsubay devreleri S.K.K. ve H.İ.Ö'nün de FETÖ/PDY içinde yer aldıklarını öne sürerek, şu bilgileri verdi:"Eskişehir'e tayin olduktan 1-2 ay sonra Mahir/Tahir kod adlı şahısla biraz sohbet ettik. Bu konuşmamızda bana ev konusunda ne yapacağımı, ev arkadaşı olarak kiminle aynı evde kalmak istediğimi sordu. Kendisine S.K.K. ve H.İ.Ö'yle kalmak istediğimi söyleyince eğer bunlar bizden (örgütten) değilse bunun mümkün olmayacağını söyledi. Bu görüşmeden yaklaşık 1-2 hafta sonra abi beni ankesörlü numaraları üzerinden aradı, bir yere çağırdı.""Askerlere ev tutup badi yaptılar"Söz konusu arkadaşlarının aynı örgütte yer aldığını sonradan öğrendiğini ve örgüt tarafından kendilerine tutulan evde abi olarak görev alan şahsın kendilerini 'Badi' olarak tanıttığını belirten R.K, "Arkadaşlarım S.K.K. ve H.İ.Ö'yü gittiğimiz evde görene kadar örgüt içinde yer aldıklarını bilmiyordum. Evde Mahir/Tahir kod adlı abi, üçümüzün bir eve çıkacağını, sohbetleri birlikte gerçekleştireceğimizi, üçümüzün bundan sonra badi olduğunu söyledi. Görüşmeden yaklaşık 1-2 hafta sonra Eskişehir Akarbaşı Mahallesi'nde S.K.K. ve H.İ.Ö. ile ev tuttuk. Ev arama sürecimizde abi sık sık beni veya diğer iki arkadaşımı ankesör numaraları üzerinden aradığı için ev tuttuğumuzu öğrendi. Abi 2012 yılının ortalarına kadar da yaklaşık 3-4 haftada bir evimize gelerek bize sohbet adı altında organizasyonlar yapmaktaydı. Sohbetler yukarıda söylediğim şekilde genel olarak bir kağıda muhtemelen Fetullah Gülen'in kitap veya videolarından çıkarmış olduğu özetler üzerinden yapmaktaydı" dedi.İddianamede, şüpheli R.K'nin ByLock kullandığına dair veriye rastlanmaması, Bank Asya müşterisi olmaması, FETÖ ile iltisaklı vakıf, dernek ve eğitim kurumlarında kaydı bulunmamasına karşılık, Eskişehir'de ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde diğer FETÖ üyeleriyle birlikte aranması, örgütün mahrem yapılanmasının ankesörlü telefon aracılığıyla gizlenmeye çalışılması olarak gösterildi. - BURSA