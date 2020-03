FETÖ, kripto askerlere "canlarfedaOna" şifresini vermiş

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı, 17-25 Aralık sürecinden sonra "mahrem abi"ler tarafından deşifre olmamaları için, kripto askerlere dağıtılan flaş belleğin şifresinin örgüt elebaşına ithafen "canlarfedaOna" olduğunu belirtti.Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan astsubay A.S, Adana'da ilkokul 8'inci sınıfta okurken bir arkadaşının kendisini örgütün evlerine götürmesiyle FETÖ'yle tanıştığını söyledi.Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi kazanabilmek için örgütle bağlantısı olmayan bir dershaneye kayıt yaptırdığını aktaran A.S, "Bir süre sonra, ilkokulda gittiğim örgüt evinde abilik yapan 'Cengiz' kod adlı M.Ö. ile karşılaştım. Bana eskisi gibi evlerde ders çalışabileceğimi söylemesi üzerine dershaneden sonra bazen yatılı bazen de günübirlik giderek burada üniversiteye hazırlık amaçlı ders çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.İtirafçı A.S, 2008'de üniversite sınavından aldığı puanla Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını, "Cengiz" kod adlı M.Ö'nün, bu süreçten sonra alınacak tedbir kurallarından bahsettiğini dile getirdi.Askeri okula gittiği dönemden meslek hayatına atılana kadar örgütün mahrem abileriyle görüşmeye devam ettiğini beyan eden A.S, şu bilgileri verdi:"Görev yaptığım Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı Sinyal İstihbarat Başkanlığı (GES-SİB) olan birim, 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) devredildi. İki yıl sonra 'Levent' kod adlı M.Y isimli mahrem abiyle tanıştım. Bu süreçten sonra görüşmelerimizi bu kişiyle devam ettirdik. Görüşmelerimizi bazen hafta içi bazen de hafta sonu akşam saatlerinde yapmaya başladık. Görüşmelerimiz 2015 yılı sonuna kadar devam etti."Flaşın şifresi: "canlarfedaOna"İtirafçı, 17-25 Aralık 2013 süreci sonrasında polis okullarına yapılan baskınlardan dolayı alınan tedbir kurallarının artırıldığını, bu sebeple örgüt evlerinde mahrem abiyle yapılan programların azaltıldığını belirtti.Bu süreçten sonra kendilerine bir flaş bellek verildiğini, bunun şifresinin de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ithafen "canlarfedaOna" olarak belirlendiğini söyleyen A.S, flaşın içerisinde Gülen'e ait kitapların dijitali ile örgüte ait bilgiler olduğunu ifade etti.İtirafçı A.S, şunları kaydetti:"Bu flaş belleği bilgisayar kapalıyken takıyor, bilgisayarı başlatırken 'Windows' yazısı gelmeden 'F12'ye basarak bot ayarlarına giriyordum. Orada ayarlardan bir ibare değiştirdikten sonra yeni bir sayfa açılıyordu. Sonrasında kullanıcı adı ve şifre bölümü geliyordu. Kullanıcı adı otomatik 'admin' olarak geliyordu. 'canlarfedaOna' isimli şifreyi girdikten sonra yeni bir masaüstü geliyordu. Masaüstüne gelen sayfada örgüte ait dökümanlar ve herkül.org sitesinin uzantısı da bulunuyordu. Bu dosyaları açarak okumasını yapıyor, çetelesini tutup abiye veriyordum."

Kaynak: AA