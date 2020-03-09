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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

09.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:48
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel
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