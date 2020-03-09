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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı.

09.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:49
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan...
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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