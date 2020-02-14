FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi tamamlandı (2)

KUMPAS, ERDOĞAN'IN 'ONE MUNITE' ÇIKIŞIYLA BAŞLAMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı MİT kumpası iddianamesinde, 7 Şubat 2012 tarihli kalkışmasının (kumpas) kronolojisi yapıldı. Kronolojiye göre, FETÖ'nün MİT'e yönelik kumpasının 29 Ocak 2009'da, o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta "One minute" çıkışını yapmasıyla başladığı belirtildi. Kronolojide yer alan dikkat çekici tarihler ise şöyle:

-Ocak-Şubat 2010: Hakan Fidan'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak ilk kez Oslo görüşmelerine katılması.

-4 Mart 2010: Brüksel'de Adem Uzun'un ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alınması.

-10 Nisan 2010: Hakan Fidan'ın ABD'deki İran Nükleer görüşmelerine Türkiye'nin Şerpa'sı (ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden özel yetkili görevli) olarak katılması.

-16 Nisan 2010: Hakan Fidan'ın MİT Müsteşar Yardımcılığı'na getirilmesi.

-24 Mayıs 2010: Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarı olduğu, 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırması.

-Haziran 2010: Haaretz gazetesinde, Mossad'ın Hakan Fidan'ın atanmasıyla ilgili rahatsızlığıyla ilgili haberler çıktı.

-1 Ağustos 2010: İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın İran'a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsetti.

-6 Haziran 2011: Öcalan, barış konseyleri kurma konusunda hükümet ile anlaştıklarını açıkladı.

-12 Haziran 2011: Türkiye genel seçimlerinin yapıldığı, AK Parti'nin yüzde 46,66 oy oranı ile birinci parti olması.

-14 Temmuz 2011: PKK, Silvan ilçesinde silahlı saldırı yaptı.

-13 Eylül 2011: MİT yetkililerinin, PKK üyeleri ile Oslo'da yaptığı bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı internette yayınlandı. Ses kaydıyla ilgili, Hakan Fidan'ın, Öcalan'la ve PKK'lılarla dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve 'özel temsilcisi' sıfatıyla görüştüğü ifade etti.

-16 Eylül 2011: Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Alp Kağan Polatkan ses kayıtlarına dair şikayet dilekçesi verdi. İfade Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

-19 Eylül 2011: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, CHP'nin Bolu Milletvekili Tanju Özcan, MİT görevlileri Hakan Fidan ve MİT Eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında 18 Eylül 2011 tarihli şikayet dilekçesi verdi. Dilekçe Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

-12-19 Ekim 2011: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010/521 sayılı soruşturması kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda, 01.01.2010 tarihinden 12.10.2011 tarihine kadar Abdullah Öcalan'ın avukatlar ile arasında yapılan görüşmelerinin ses kayıtları ile ses çözümlerini istedi.

-7 Şubat 2012: MİT krizi olarak anılan olayla ilgili, 2011 yılı sonbaharında, o dönem başbakan olan Türkiye Cumhurbaşkanının bir dizi konsültasyon yaptırdığı, ameliyat için gün alındığı, bu durumu fırsat bilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, ilk etapta stratejik hedef olarak görülen MİT Müsteşarı Hakan Fidan için hazırlanan planı yürürlüğe koydu. Başbakan'ın sağlık durumu üzerinden spekülasyon yaratan çevreler dikkatleri başka noktaya çekerken, MİT'ten bir ekip de Ankara'da iki kritik noktada ofis araması yaptı.

Emniyet birimlerinin 'temiz raporu' verdiği Erdoğan'ın Subayevlerindeki ikametgahında 28 Aralık 2011'de, resmi konutta da 30 Aralık 2011'de MİT görevlileri arama yaptı. Burada prizlere yerleştirilmiş 'böcek' diye tabir edilen ve en az 100 metre yakınlardaki bir noktaya sinyal gönderen 2 ayrı dinleme cihazı bulundu.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL,