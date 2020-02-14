FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi tamamlandı (3)

FİDAN, GÜLEN'İN TALİMATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 154 sayfalık MİT kumpası iddianamesinde, FETÖ'nün MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması kararını, elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 12 kişilik istişare heyetinin aldığı bilgisine yer verildi.

Dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olan Yunus Dolar, tanık olarak alınan ifadesinde, 7 Şubat Kumpası sonrası geçmişte tanıdığı, örgütün yayın organlarından Zaman Gazetesi'nde muhabirlik yapan ve daha sonra FOX TV haber muhabiri olan FETÖ üyesi olduğunu bildiği Ercan Gün'e, bu durumu sorduğunu anlattı. Tanık Dolar, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Ercan Gün'ün kendisine, "MİT müsteşarının ifadeye çağrılması kararının, Amerika'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra alındığı" bilgisini verdiğini söyledi. MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılması talimatının bizzat Fetullah Gülen'den geldiği bilgisini Ercan Gün'den duyduğunu söyleyen Dolar, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ercan Gün bana, söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmaması, Fetullah Gülen'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin ise çağrılması yönünde oy kullandığını söyledi. 12 kişilik heyette kimlerin yer aldığını bilmediğini de beyan etti."

GÜLEN, 'DOSYA SAĞLAM MI?' DİYE SORMUŞ

Dolar, aklındaki soru işaretlerini gidermek için o dönem FETÖ'nün Marmara Bölgesi emniyet imamı olan 'Arif' kod adlı kişi ile görüştüğünü, bu bilgileri kendisine de sorduğunu söyledi. Yunus Dolar, "Ercan Gün'ün söylediklerini doğrulayarak, Fetullah Gülen'in önce kararsız kaldığını, daha sonra 'Dosya sağlam mı?' diye sorduğunu, sağlam denilmesi üzerine kumpas operasyonuna onay verdiğini söyledi" dedi.

O dönem FETÖ'nün kontrolündeki İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün, terör örgütü PKK ile mücadelede çok isteksiz olduğunu kaydeden Yunus Dolar, bir görüşmede o tarihte İstihbarat Şube Müdürü olan Erol Demirhan'ın, "Biz mücadele edeceğiz, onlar görüşecek, yok böyle bir şey" sözlerini sarfettiğini belirtti.

FETÖ davalarında sanık olan Demirhan'ın, "MİT'in çok gereksiz bir kurum olduğunu, ülkenin kaynaklarını boşuna heba ettiğini, bir iş üretmediğini, lağvedilerek, İstihbarat Daire Başkanlığı'na bağlanması gerektiği" yönündeki düşüncülerini dile getirdiğini anlatan Dolar, "Erol Demirhan tüm operasyonel birimlerdeki örgüt mensubu müdürlerle, MİT'ten hiç kimseyle muhatap olunmaması konusunda devamlı telkinde bulunurdu. Biz de MİT çalışanlarıyla muhatap olmadık" dedi.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL,