Fetö'nün ABD'deki Sözleşmeli Okulunda Cinsel Taciz İddiası

Kaynak: AA

NEW Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD 'deki sözleşmeli okullarından "Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu" müdürüne, "cinsel taciz" suçlamasıyla bir kadın çalışan tarafından dava açıldı.ABD'de haklarındaki çeşitli yolsuzluk iddiaları nedeniyle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) radarına giren FETÖ'nün sözleşmeli okulları, bu defa da cinsel taciz iddiasıyla gündeme geldi.Paterson Times 'ın New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberine göre, New Jersey eyaletinin Paterson şehrindeki FETÖ okulunda danışma görevlisi olarak çalışan J.R, okul müdürü Danny Necimo'nun kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu belirterek davacı oldu.Dava belgelerinde, Necimo'nun 2015- 2017 yıllarında okulda çalışan J.R'a 2017'nin şubat ayı ve ilerleyen zamanlarda sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu kaydedildi.J.R'ın 2017 Ağustos'ta durumu, Paterson'daki okulun ortağı olan başka bir FETÖ okulu iLearn Okullarının insan hakları bölümüne bildirerek burada Gülten Bergall ve Lori Cobb isimli iki kişiye bildirdiğinin altı çizildi.Taciz mağduru çalışan işten atıldıBergall ve Cobb'un J.R.'a evine gitmesini ve ertesi gün okul hakkında şikayette bulunmadan önce kendilerini tekrar ziyaret etmesi gerektiğini söyledikleri aktarıldı.Ertesi gün J.R.'ın Bergall ve Cobb ile görüşmesinde, Necimo'nun J.R.'ın işini düzenli yapmadığı gerekçesiyle hakkında şikayette bulunduğu ve okulla ilişkisine son verildiğini öğrendiği kaydedildi.Haberde, Necimo ve iLearn Okulu Müdürü Nihat Güvercin'in, sorulara yanıt vermediği bildirildi.Okulda "taciz ve zorbalıktan sorumlu yönetici"Ayrıca, FETÖ'nün bölgedeki okullarının çatı kuruluşu olan iLearn Akademi'nin internet sayfasında, Necimo'nun 2014'ten beri bu kurumda çeşitli görevlerde bulunduğu bilgisi yer alıyor.Necimo'nun görevlerinden birisinin de Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulunda "taciz, tehdit ve zorbalık vakalarından sorumlu yönetici" olması da dikkat çekiyor.New Jersey'deki Türklerin yoğunlukla yaşadığı Paterson'ın merkezinde bulunan ve birçok Türk öğrencisi olan FETÖ okulu, anaokulundan 8. sınıfa kadar eğitim veriyor.Ayrıca Danny Necimo olarak anılan kişinin gerçek adının "Doğan Necimoğlu" olduğu, ancak Türk kimliğini gizlemek için bu ismi kullandığı öğrenildi.FETÖ'nün ABD'deki okul ağıABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye 'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla da eleştiriliyor.