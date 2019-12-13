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FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon (1)

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:15FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon (1)

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye ve ceza infaz kurumlarına sızmış üyelerine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında çoğu aktif görevde bulunan yazı işleri müdürü, mübaşir, infaz koruma memurları, zabıt katipleri ve icra memurlarından oluşan Adalet Bakanlığı personeli 83 şüpheli için erken saatlerde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 32 ilde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 39 FETÖ şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler arasında örgütün sözde İstanbul sorumlusu olduğu düşünülen 1 kişide olduğu bildirildi. Operasyon devam ediyor.



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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