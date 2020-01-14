FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında zabıt katipleri ve infaz koruma memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 16 ilde bugün operasyon düzenlendi. Aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.