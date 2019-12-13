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FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

13.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:06FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik olarak mahrem sorumlu olduğu belirlenen 47 kişi ile bu sorumlular ile irtibatlı olan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 49 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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