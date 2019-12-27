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FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adalet yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:22 FETÖ'nün
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adalet yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütünün "adalet yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya ve Malatya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, halen görevde olan 5 zabıt katibi ve 9 infaz koruma memuru yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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