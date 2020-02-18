Haberler » Güncel » FETÖ'nün 'adalet yapılanması' soruşturmasında 50 gözaltı - Haber

FETÖ'nün 'adalet yapılanması' soruşturmasında 50 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruştuma kapsamında 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 50'si gözaltına alındı.

18.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:29FETÖ'nün 'adalet yapılanması' soruşturmasında 50 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruştuma kapsamında 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 50'si gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, 37'si mahrem sorumlu, 34'ü de bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 50'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
08:47  Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır Hayatı ve biyografisi!
08:39  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Şubat MPİ On Numara sonuçları
08:06  18 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
18.02.2020 10:10:55