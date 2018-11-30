Adana
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Adana'daki gaybubet evine operasyon yapıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerinin tespitine yönelik ilimizde yapılan çalışmalar sonucunda emniyet istihbarat birimleri ile Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen bir ikamette, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında arama kararı verilmiştir. 'FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak' suçundan Şanlıurfa
5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K. saklandıkları gaybubet evinde yapılan aramada yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden O.N.K.'nin 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde 'Şanlıurfa il imamı' olduğu ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. - ADANA
Adana