Haberler » 3. Sayfa » FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı - Haberler

FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütünün adli yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındıFETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün adliye yapılanması içerisinde daha önce meslekten...

17.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:49FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
FETÖ/PDY terör örgütünün adli yapılanmasına yönelik merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün adliye yapılanması içerisinde daha önce meslekten ihraç olmuş ve halen zabıt katibi, infaz koruma memuru, teknisyen olarak görev yapan şahıslar ile örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren toplam 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te bu sabah düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şahısların Gaziantep'e getirilerek adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:34 Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor - Haberler
13:33 Boeing iki kez düşen uçağının üretimini askıya aldı - Haberler
13:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri... - Haberler
13:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır... - Haberler
13:29 Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı - Haberler
13:15 Tekirdağ'da namus cinayetinin detayı belli oldu: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim - Haberler
13:05 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti - Haberler
12:58 Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
11:39 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı - Haberler
17.12.2019 13:39:35